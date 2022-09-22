Российские артиллеристы из группировки «Отважные» постоянно взаимодействуют со спецназом в ходе обороны Красного Лимана. Это дает возможность обнаруживать позиции националистических подразделений ВСУ и ликвидировать их, не давая возможности идти в наступление, сообщает портал «Русская весна».

Спецназ «Отважных» действует оперативно и незаметно для противника. Он выявляет новые позиции рвущихся в контратаку боевиков, сообщает данные артиллерийским подразделениям, которые накрывают противника шквальным огнем. Такое взаимодействие приносит свои плоды – несмотря на численное превосходство, националистам не удается установить контроль над стратегически важным населенным пунктом.

Напомним, что после ряда локальных успехов в Харьковской области ВСУ быстро вышли к Красному Лиману. Однако здесь их остановили подразделения союзных сил. Ожесточенные бои продолжаются до сих, но ВС РФ удается отражать атаки противника.