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Союзные силы намерены провести демилитаризацию американских гаубиц M777, которые ВСУ намереваются перебросить на берег реки Ингулец. Об этом рассказал телеграм-канал «Сварщики».

Авторы отмечают, что переброска будет осуществляться с полигона Макулан, который находится в окрестностях Кривого Рога. Также сообщается, что Народная милиция ДНР хотела бы получить более подробную информацию о перемещении легких полевых гаубиц, чтобы своевременно их уничтожить, не давая добраться до цели.

Сообщения о передислокации гаубиц говорят о том, что Киев не намерен отводить войска от Ингульца. Он усиливает свои подразделения, чтобы все-так провести контрнаступление с Андреевского плацдарма.

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