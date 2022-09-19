Союзные силы намерены провести демилитаризацию американских гаубиц M777, которые ВСУ намереваются перебросить на берег реки Ингулец. Об этом рассказал телеграм-канал «Сварщики».

Авторы отмечают, что переброска будет осуществляться с полигона Макулан, который находится в окрестностях Кривого Рога. Также сообщается, что Народная милиция ДНР хотела бы получить более подробную информацию о перемещении легких полевых гаубиц, чтобы своевременно их уничтожить, не давая добраться до цели.

Сообщения о передислокации гаубиц говорят о том, что Киев не намерен отводить войска от Ингульца. Он усиливает свои подразделения, чтобы все-так провести контрнаступление с Андреевского плацдарма.