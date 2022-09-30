В ночь на 30 сентября ВСУ предприняли лобовой штурм Красного Лимана, а также начали наступление в надежде прорвать оборонительные порядки ВС РФ в районе Дробышево-Ставки и взять под контроль трассу на населенный пункт Торское, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты напоминают, что Киев стягивал силы у Красного Лимана на протяжении нескольких дней. Ночь на 30 сентября выбрана не случайно – в пятницу президент РФ Владимир Путин планирует сделать объявление о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России.

В настоящий момент на всех участках фронта у Красного Лимана идут ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что фронт у Дробышево прорван, однако официального подтверждения этой информации получить не удалось.