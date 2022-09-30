Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщили о прорыве украинскими боевиками фронта в районе населенных пунктов Дробышево и Ставки. Они ссылаются на заявление комбата подразделения «БАРС-13».

Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока не поступало. Но учитывая, что Киев перебрасывал к Дробышево крупные дополнительные силы, она вполне может оказаться достоверной. Впрочем, нужно дождаться сведений из официальных источников.

Напомним, что националистические формирования пытаются окружить Красный Лиман. Они сейчас проводят атаки в районе Старого Каравана и Торского, а также неподалеку от ж/д станции Брусино. ВС РФ отражают атакующие действия противника, применяя артиллерийские орудия.