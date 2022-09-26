Красный Лиман сейчас является главной целью ВС Украины, которые перебросили на это направление крупные силы. Они пытаются взять стратегически важный населенный пункт в оперативное окружение любой ценой, поэтому не жалеют ни личный состав, ни технику.

Самым мощным ударам противника подвергается сейчас северо-западный район размещения союзных сил, где ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону. В районе населенных пунктов Редкодуб и Новая атакуют мотопехотные части.

Кроме того, ВСУ ведут наступление на войска РФ, расположившиеся севернее Купянска. Особого успеха они не имеют, каждая атака лишь увеличивает потери врага.

Напомним также, что две бронегруппы ВСУ пытались прорваться к поселку Шандриголово со стороны Карпово, но одна из них была вынуждена спасаться бегством, а другую союзные силы уничтожили на окраинах населенного пункта.