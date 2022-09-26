Неудачи в районе Красного Лимана не останавливают националистические формирования ВСУ. Они продолжают атаковать, невзирая на колоссальные потери в результате каждого из боев.

Вечером в воскресенье в атаку было брошено две группы боевиков, которых прикрывали танки и боевые машины пехоты. Но и это не помогло ВСУ достичь успеха. Напротив, доблестная украинская армия была вынуждена обратиться в бегство.

Первая бронегруппа, наступавшая в направлении населенного пункта Шандриголово из Карповки, встретила ожесточенное сопротивление союзных сил. Российские ВС уничтожили две БМП и два танка, несколько военных грузовиков, ликвидировали часть личного состава атакующих подразделений. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника бежать.

Вторая группа все же пробралась к окраинам Шандриголово, но на этом ее успехи закончились. Боевики попали в «огневой мешок», в котором союзные войска как в тире расстреляли из артиллерии и ПТУР три боевых машины пехоты, два танка, ликвидировали весь личный состав.