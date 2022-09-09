Среди большого количества ликвидированных российской армией боевиков ВСУ в битве за Балаклею оказалась и группа неонацистов из подразделения «Сокол». Оно базируется в Кропивницком (до «декоммунизации» – Кировоград) и проповедует нацистские взгляды, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты ссылаются на украинские телеграм-каналы, рассказавшие подробности уничтожения неонацистов. Штурмовая группа ехала на автомобиле, когда в него угодил снаряд. Представитель отряда «Сокол», который был за рулем, а также четверо его единомышленников погибли на месте.

Напомним, что в настоящий момент продолжается наступление ВСУ в Харьковской области. Противник рвется к Изюму и Купянску, однако ВС РФ уже перебрасывает подкрепление к этим населенным пунктам. Все чаще украинские военные пишут в телеграм-каналах о появившемся у них ощущении засады, которая специально подстроена российскими войсками.