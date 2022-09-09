Под Купянском националистические формирования ВСУ попали в «страшный замес» и несут крупные потери. Об этом рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на сообщение 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Украинские боевики пишут, что бои под Купянском еще жестче, чем под Балаклеей. В городе появились бойцы ЧВК «Вагнер», аэромобильные подразделения перебрасывают крупные силы в качестве подкрепления для союзных войск.

Также военнослужащие ВСУ начинают подозревать, что российское командование отлично знало о готовящемся наступлении и подготовило под Купянской «засаду наивысшего стратегического уровня».