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Под Купянском националистические формирования ВСУ попали в «страшный замес» и несут крупные потери. Об этом рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на сообщение 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Украинские боевики пишут, что бои под Купянском еще жестче, чем под Балаклеей. В городе появились бойцы ЧВК «Вагнер», аэромобильные подразделения перебрасывают крупные силы в качестве подкрепления для союзных войск.

Также военнослужащие ВСУ начинают подозревать, что российское командование отлично знало о готовящемся наступлении и подготовило под Купянской «засаду наивысшего стратегического уровня».

«Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые», – написали боевики ВСУ в телеграм-канале подразделения.

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