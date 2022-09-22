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Сразу после полуночи 22 сентября ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В настоящий момент неизвестны все локации, подвергшиеся атакам, сообщает портал «Русская весна».

Корреспонденты информационного агентства отмечают, что несколько мощных взрывов прогремели в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там вспыхнули пожары, но какие именно объекты подверглись атаке, не сообщается.

Также под удар опять попало Запорожье. Напомним, что центр региона, практически полностью находящегося под контролем ВС РФ, все еще управляется из Киева, который накапливает силы для контрнаступления. Не исключено, что именно используемые для этого объекты стали целью ракетной атаки.

Напомним, что все удары наносятся в рамках специальной военной операции ВС РФ, одной из задач которой является демилитаризация Украины. Политолог Яков Кедми ранее заявлял, что на третьем этапе важно полностью уничтожить украинскую армию.

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