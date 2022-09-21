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В настоящий момент второй этап специальной военной операции на Украине завершается. Его целью было уничтожение мощи украинской армии и ВС РФ ее достигли. Они могли сделать это гораздо раньше, но вмешательство Запада с его поставками оружия немного замедлило ход СВО, рассказал политолог Яков Кедми.

Сейчас ВС РФ переходят к третьему этапу спецоперации, цель которого – полное уничтожение армии Украины. Его спровоцировали сами националистические формирования ВСУ, которые взялись все агрессивнее атаковать территорию России, оказывать давление на страну с помощью все того же «коллективного Запада». РФ вынуждена отвечать и ответ ее будет чрезвычайно жестким.

Эксперт отметил, что истерика США и европейских стран из-за намечающегося референдума, их заявления о непризнании результатов народного голосования Россию совершенно не интересуют. Она будет действовать исключительно в своих интересах, не обращая внимания на Запад.

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