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Кавказские террористы были «тренировкой на кошечках» в сравнении с украинскими националистическими формированиями. Последние не будут атаковать театры или школы, у них есть цели гораздо опаснее. Это атомные электростанции, ГЭС и другие объекты, несущие потенциальную угрозу, рассказал военный историк Евгений Норин.

Он отметил, что украинские террористы учатся на кавказском опыте, однако у них отсутствуют такие извращенные «затейники», как Шамиль Басаев и иже с ним. Зато масштаб целей у боевиков ВСУ намного крупнее. Театры они точно не стану захватывать, когда имеется возможность спровоцировать крупную катастрофу.

Напомним, что диверсанты ВСУ, обученные в Великобритании, пытались высадиться в Энергодаре и захватить Запорожскую атомную электростанцию. Однако ВС РФ сорвали эти планы и ликвидировали террористов.

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