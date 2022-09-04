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Контрнаступление на Херсон, которое на протяжении нескольких месяцев обещали украинские деятели, все же состоялось, рассказал портал NVL. Авторы публикации отмечают, что завершились контратаки полным провалом Киева, однако ВС РФ все же необходимо сделать ряд полезных для себя выводов.

Сам факт контрнаступления указывает на то, что Киев действительно не зря сотрясал воздух и вел подготовку к операции. Делал он это из рук вон плохо, но контратака все же состоялась.

Кроме того, 29 августа, с началом контрнаступления, ВС РФ могли убедиться в наличии у националистических сил серьезной мотивации. Они шли в бой снова и снова, невзирая на крупные потери живой силы и техники. Эта «отмороженность» вполне может создавать серьезные проблемы российским войскам в будущем.

Наконец, стоит обратить внимание и на попытки Киева «отбить» Запорожскую АЭС. Там была проведена весьма серьезная акция с привлечением элитных подразделений. ВС РФ сумели отбить атаку, но сам факт ее проведения говорит все о той же высокой мотивированности ВСУ, с которой необходимо срочно что-то делать.

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