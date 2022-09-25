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В Одессе дроны-камикадзе Shahed-136 рано утром в воскресенье атаковали административное здание, сообщает оперативное командование «Юг». О каком именно объекте идет речь, пока не сообщается.

Местные жители в социальных сетях и мессенджерах пишут о замеченных в небе беспилотниках, звук которых напоминает «летающие мопеды». Также отмечается, что работала система противовоздушной обороны, которой, впрочем, так и не удалось сбить ни одного дрона-камикадзе.

Для уничтожения барражирующих боеприпасов ВСУ также поднимали в небо авиацию, но этот шаг был сделан с некоторым опозданием, поэтому беспилотники достигли своей цели.

В оперативном командовании обещают раскрыть подробности атаки позже.

Напомним, что это уже вторая атака дронов-камикадзе на Одессу. Во время первой боевики теробороны пытались сбить беспилотники из автоматов, но только ранили двух мирных жителей.

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