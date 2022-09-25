Боевики одесской территориальной обороны, пытавшиеся сбить дроны-камикадзе 23 сентября, ранили нескольких мирных жителей. Они открыли беспорядочную стрельбу, в очередной раз доказав, что раздавать стрелковое оружие кому попало – не очень хорошая идея.

В результате по беспилотнику никто даже не попал, поэтому он точно поразил намеченную цель. Зато автоматные пули повредили несколько гражданских автомобилей. Рядом с Одесской киностудией одна из пуль попала в руку женщине, которая просто шла мимо. Также ранен мужчина в результате попадания в окно автомобиля.

В территориальной обороне заявляют, что пытались сбить дрон-камикадзе. Хотя даже на видео с пролетом беспилотника над Одессой хорошо слышно, что боевики стреляют беспорядочно, даже не пытаясь прицелиться.