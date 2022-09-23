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Украинское оперативное командование «Юг» сообщило об атаке на портовый буксир в Очакове с применением дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. После удара судно вспыхнуло и загорелось, так что дальнейшая его эксплуатация уже не представляется возможной.

Кроме того, именно иранский барражирующий боеприпас подорвал один из объектов украинской армии в Кривом Роге Днепропетровской области. Мощный взрыв полностью уничтожил цель, продемонстрировав высокую боевую эффективность.

Напомним, что ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявлял, что использование союзными силами иранских дронов-камикадзе создаст серьезные проблемы ВСУ. Также портал «Русская весна» опубликовал фото портового буксира в Очакове Николаевского области, охваченного пламенем после удара.

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