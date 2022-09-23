Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 ударил по украинскому буксиру в Очакове Николаевской области и спровоцировал сильный пожар. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись охваченного пламенем судна.

Напомним, что украинские СМИ в последние дни много говорят о «сбитых» иранских беспилотниках. Однако они умалчивают, что все дроны достигли своих целей и уничтожили военные объекты ВСУ.

Так, помимо попадания по буксиру в Очакове, один из дронов ликвидировал позиции боевиков в Никополе Днепропетровской области, откуда националисты обстреливали Запорожскую АЭС. Также было нанесено несколько ударов по ряду объектов в николаевском регионе.

Атаку на буксир оперативное командование «Юг» все же подтвердило. ВСУ отлично понимают, что использование дронов Shahed-136 вполне способно изменить ход спецоперации.