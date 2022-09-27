Туристы уже начали бронировать Турцию и Шри-Ланку на новогодние праздники и активно интересуются внутренними направлениями. Туроператоры ожидают хороших продаж Таиланда и Кубы, а также приглашают путешественников провести каникулы в Узбекистане и Азербайджане.

Зимняя Турция — это Стамбул

Именно Стамбулом активно интересуются туристы, планирующие поездку в Турцию на новогодних праздниках. Интерес туристов к новогодней Турции на середину сентября в несколько раз выше, чем в прошлом году. Из-за ограниченного числа рейсов туристы спешат забронировать востребованные даты как можно раньше. Интерес отмечается не только к Стамбулу, но и к Анталье, где в январе гораздо больше солнечных дней и приятные +10+12.

Новый год в древнем городе Востока

Туроператор Амиго-С предлагает новогодние туры в Узбекистан. По данному направлению спросом пользуются преимущественно краткосрочные туры. В экскурсионную программу обычно попадают Ташкент, Самарканд и Бухара. Интересуются туристы Узбекистаном и в контексте горнолыжного отдыха: в высокий сезон местный Амирсой обойдётся дешевле сочинской Красной поляны.

Зимине каникулы на пляжах Таиланда и Шри-Ланки

Традиционным пляжным направлением на новогодних праздниках является Египет, но из-за ограниченного объема перевозок по данному направлению россияне также присматриваются к Таиланду и Шри-Ланке. Туроператоры обещают прямые рейсы на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга. Долететь на Пхукет и в Бангкок можно рейсами казахстанских авиакомпаний или через Катар, ОАЭ. Также в продаже появились пакетные туры Кубу на Новый год с прямым перелетом.