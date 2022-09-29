Две высокоточные ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили здание штаба ВСУ под Изюмом. Портал «Русская газета» опубликовал видеозапись этой атаки, сделанную с разведывательного беспилотного аппарата.

На кадрах видно, как по двухэтажному зданию, в котором раньше размещалась пожарная часть, прилетает ракета ОТРК «Искандер-М». В результате точного попадания двух боезарядов строение оказалось разрушенным.

В настоящий момент неизвестно, находились ли в штабе украинские офицеры. Генштаб ВСУ ничего не сообщает о жертвах и пострадавших, однако, как показывает практика, это совсем не означает, что их нет.

Напомним, что ранее дроны-камикадзе «Герань-2» поразили в Одессе штабы оперативного командования «Юг» и военном-морских сил Украины.