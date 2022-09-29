Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Две высокоточные ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили здание штаба ВСУ под Изюмом. Портал «Русская газета» опубликовал видеозапись этой атаки, сделанную с разведывательного беспилотного аппарата.

На кадрах видно, как по двухэтажному зданию, в котором раньше размещалась пожарная часть, прилетает ракета ОТРК «Искандер-М». В результате точного попадания двух боезарядов строение оказалось разрушенным.

В настоящий момент неизвестно, находились ли в штабе украинские офицеры. Генштаб ВСУ ничего не сообщает о жертвах и пострадавших, однако, как показывает практика, это совсем не означает, что их нет.

Напомним, что ранее дроны-камикадзе «Герань-2» поразили в Одессе штабы оперативного командования «Юг» и военном-морских сил Украины.

Вам может понравиться

Леонков разъяснил, как США и Украина хотят заставить Россию прекратить спецоперацию

Украина по указке Соединенных Штатов пытается спровоцировать ядерный конфликт и втянуть в него Россию. Это, по мнению кукловодов из Вашингтона, вынудит весь мир оказать на РФ сильное давление и заставить

СП: Зеленский требует у НАТО новейшие танки Abrams и Leopard для ВСУ

Украину уже не устраивают старые советские танки, которые Запад собирал по всей Восточной Европе. Президент Зеленский уже даже не упоминает об этой технике в своих речах, требуя боевые машины Abrams

Американские СМИ рассказали о новом оружии России, способном изменить ход спецоперации на Украине

Успешные атаки дронов-камикадзе «Герань-2» на военные объекты Украины заставили Киев и Вашингтон занервничать. Американские СМИ уже пишут, что эти БПЛА способны кардинально изменить ситуацию на поле боя и окончательно отдать