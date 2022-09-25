Мэр Одессы Геннадий Труханов после воскресной атаки на город барражирующих боеприпасов «Герань-2» заявил о попадании «административного здания». О каком именно объекте идет речь, он сообщать не стал, однако уже через пару часов выяснилось, что один из дронов случайно попал в здание областной администрации.

Остальные беспилотники успешно достигли своей цели, в качестве которой выступал штаб оперативного командования «Юг». Отмечается, что оба объекта получили серьезные повреждения, заметны разрушения отдельных конструкционных элементов зданий.

В Сети появились видеозаписи атаки, на которых хорошо видны мощные взрывы и сопровождающие их столбы дыма. Напомним, что беспилотные аппараты «Герань-2» являются полными копиями иранских Shahed-136, но производятся на российских предприятиях.