Родительский контроль является одной из форм общественного контроля за организацией питания учащихся.

Тюменский комбинат школьного питания пригласил желающих лично проверить качество блюд, которые сотрудники предприятия готовят для учащихся образовательных учреждений города. Родители школьников могут без предупреждения посетить обед, продегустировать блюда и спросить детей, нравится ли им еда в столовой. После посещения предлагается поделиться впечатлениями, позвонив на горячую линию комбината. В случае замечаний пищеблок школы посетит технолог комбината, чтобы улучшить рецептуру блюда.

«Личное посещение школьной столовой позволяет разрешать все возникающие вопросы в конструктивном формате, через личный опыт. Для «чистоты эксперимента» и исключения влияния на результат Комбинат просит о своих визитах нас не предупреждать, оставляя лишь обратную связь через звонок на горячую линию или через книгу отзывов и предложений», – сообщается на странице комбината.

Отметим, что комбинат школьного питания «Центральный» не первый год обслуживает образовательные, а также медицинские учреждения Тюменской области.

На сегодня организация школьного питания – это объект пристального внимания, как на региональном, так и на федеральном уровнях. В условиях постоянного ужесточения требований к качеству школьных блюд комбинат ищет пути совершенствовать свою работу. Предприятие презентует свою продукцию на гастрономических фестивалях, проводит дегустации, кулинарные мастер-классы и опросы.

Так, в июне комбинат организовал для учащихся экскурсию на молокозавод, где ребята продегустировали новую линейку продукции и узнали о пользе молока для организма. В августе на дегустацию школьных блюд пригласили шеф-повара и кулинарного блогера Александра Бельковича. На встрече учащимся предложили попробовать школьное меню, куда вошли мясные тефтели по-шведски, макароны аль помодоро, мак-н-чиз, бефстроганов из рыбы и другое. Также участников мероприятия научили готовить трайфл с ягодами и макароны с вишней и сливочным сыром.

Одна из форм обратной связи с комбинатом – родительский контроль. Родители как наиболее заинтересованные лица могут сами попробовать школьные блюда и оценить их вкус и пользу для своих детей. Как отмечают эксперты, возможность есть у всех российских мам и пап, однако не во всех регионах этим правом пользуются. Кроме того, не везде питание обеспечено силами комбинатов.

На услуги бизнеса давно перешли в Москве, и на сегодня столичная система организации питания считается образцовой. Комбинаты активно включились в развитие всей отрасли целиком, от модернизации школьных пищеблоков и столовых до цифровизации процесса. Московские родители контролируют питание школьников и траты на него через специальные онлайн-сервисы. Там же есть возможность заказать на будущее комплексы или отдельные блюда, или наоборот, запретить ребенку покупать в буфете шоколадки. Впрочем, в буфетах «Здравушка» полно полезной альтернативы – фруктовые салаты, свежие сэндвичи с зеленью, злаковые батончики, йогурты. Комбинаты всегда открыты для родителей, и нередко приглашают их на дегустации, беседы на тему правильного питания и экскурсии на производственно-логистические комплексы. К тому же родители входят в комиссии по питанию, которые есть в каждом образовательном комплексе Москвы.

Обедают учащиеся столицы не в скучных столовках, а в ярких обеденных залах, больше похожих на детские кафе. Это результат участия школ в проекте «Мой школьный ресторан», также реализуемом при участии комбинатов. Школьное меню в наши дни достойно ресторанов, в нем могут быть детский вариант буррито, салат «Цезарь», жульен, корн-доги и другое. Только в отличие от обычного общепита к еде для детей особо строгое требование в части ее пользы.

К вопросу организации школьного питания в Москве также привлекают именитых шеф-поваров. Так, амбассадор «Отраслевого союза развития социального питания» (СоюзСоцПит) шеф-повар Григорий Мосин участвует в мастер-классах и дегустациях для школьников. Эксперт по питанию высоко оценивает уровень организации питания в столичных школах.

Важным фактором роста качества услуг операторов питания является налаженная обратная связь, отзывчивость предприятий на потребности клиентов. Поэтому в регионах также призывают родителей принимать участие в общественном контроле. Так, по сообщениям Комитета образования Читы, во всех школах созданы родительские группы. Они, согласно графику, регулярно проверяют организацию и качество питания в столовых.