Такую модель на народном языке именуют «полуторкой», его грузоподъемность составляет 1,5 тонн. Создан этот малотоннажный грузовик на платформе всем известного УАЗ «Патриот». Можно по праву его считать настоящим соперником «ГАЗели». Общедоступная модель имеет трехместную кабинку, мощную раму и задний привод.

Внутренняя начинка – трехлитровый двигатель “ЗМЗпро” со стопятидесятью лошадиными силами, с максимальной крутящей силой 235 Нм и пятиступенчатой механизированной коробкой передач.

Отдельно заплатив этот автомобиль можно купить с 5 местами для пассажиров и полным приводом. Его разновидность с надстроенным изотермическим фургоном оценили минимальной стоимостью 1 млн. 774 тыс. российских рублей, а в случае с вариантом рефрижератора – в 1 млн. 943 тыс. рублей.