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Российские ВС и Народная милиция ДНР взяли под контроль электроподстанцию «Донбасская» в четырех километрах от Артемовска. Это, по словам экспертов портала «Военное обозрение», позволило создать серьезные проблемы боевикам украинской армии.

Все дело в том, что подстанция обеспечивала подачу электроэнергии и в Бахмут, и в другие населенные пункты ДНР, временно находящиеся под контролем Киева. После установления над ней контроля, все оборудование будет перенастроено таким образом, чтобы подавать электричество исключительно в те города и поселки, которые контролируются властями Донецкой Народной Республики.

Напомним, что боевики ВСУ в Артемовске оказывают отчаянное сопротивление, однако промышленная зона города уже практически полностью находится под контролем союзных сил, а боевые действия переместились ближе к центру.

Проблемы с энергоснабжением минувшей ночью возникли и в Запорожье, где после ударов ВС РФ по объекту стратегически важной инфраструктуры свет исчез в нескольких районах города.

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