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Короткая серия удач ВСУ закончилась, после чего ситуация вернулась на круги своя. Ранее уже сообщалось, что украинская армия не сумела форсировать реку Оскол в Харьковской области, но это не единственная проблема Киева. Под Херсоном националисты предприняли попытку провести контратаку в районе населенного пункта Давыдов Брод, но тоже провалились.

Российские войска знали о контрнаступлении и были к нему полностью готовы, поэтому сорвали планы врага. По подразделениям нацистов открыли огонь мотострелковые подразделения, которые полностью уничтожили атакующих и не дали им форсировать реку Ингулец.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» рассказали, что Киев упрямо повторяет одну и ту же ошибку. Он бросает в бой небольшие силы, которые просто перемалываются союзными силами. При этом потери ВСУ растут уже в геометрической прогрессии.

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