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На Купянском направлении ВСУ попытались провести некое подобие наступления после форсирования реки Оскол. Однако у них это не получилось, так как союзные силы встретили атакующие подразделения интенсивным артиллерийским огнем.

На попытке форсировать реку украинских националистов застали разведывательные беспилотники ВС РФ, которые тут же отправили координаты артиллерийским подразделениям. Те не стали выжидать, а нанесли мощные удары по противнику, которые достигли цели.

Возглавляющий районную администрацию Максим Губин рассказал, что после отхода войск РФ от Купянска союзные силы пребывали в некоторой растерянности, однако сейчас ситуация меняется Линия фронта смещена в Осколу, через который ВСУ уже не перебраться, российские ВС отыгрывают ситуацию обратно, прикрыв все слабые места сильным подкреплением.

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