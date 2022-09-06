Над селом Витино, что в окрестностях Евпатории, прогремел мощный взрыв, рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на местных жителей. Выяснилось, что российская ПВО отработала по воздушной цели.

В Сети сразу появились фотографии, на которых хорошо виден инверсионный след от ракеты. Отмечается, что комплекс ПВО сработал своевременно и четко, благодаря чему угроза от летательного аппарата противника была моментально устранена.

Напомним, что ранее сообщалось о британском самолете радиоэлектронной разведки, который появился в 75 километрах от Крыма как раз в момент срабатывания ПВО над Евпаторией. Не исключено, что он планировал провокацию либо отслеживал местоположение средств противовоздушной обороны на полуострове.