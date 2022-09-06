В понедельник всего в 75 километрах от Крыма был замечен британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint. Сообщил об этом портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые сервисы.

Британские и американские летающие шпионы часто появляются над Черным морем, однако этот случай особый. Самолет находился в непосредственной близости от российских границ в тот момент, когда противовоздушная оборона сбила над Евпаторией неидентифицированную цель.

Это наводит на мысль, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании совершенно не случайно появился вблизи Крымского полуострова. Он вполне мог наблюдать за действиями ПВО, сканировать сигналы, отслеживать реакцию на появление воздушных целей. Кроме того, полет британского шпиона может оказаться хорошо спланированной провокацией.

Напомним, что ранее сообщалось о срабатывании системы противовоздушной обороны в Крыму. Какую именно цель она уничтожила, пока неизвестно.