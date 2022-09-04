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В ходе спецоперации на Украине ВС РФ установили контроль над очередным укрепрайоном боевиков ВСУ, рассказал заместитель командира спецполка полиции им. Кадырова МВД по ЧР Межед Уцмигов с позывным «Моджахед». Он также предоставил видеозапись атаки, которую опубликовал портал «Русская весна».

По словам источника, российские ВС уже традиционно задействовали артиллерию, которая вынудила боевиков броситься наутек. При этом они оставили на позициях не только оружие и боеприпасы, но даже личные вещи, которые, скорее всего, просто мешали быстро убегать.

Уцмигов на видео показал укрепрайон, который теперь будет контролироваться союзными силами, отмечают военные корреспонденты.

Напомним, что в настоящий момент события в спецоперации активно развиваются сразу на нескольких направлениях. Так, Киев в попытках провести хотя бы одну успешную контратаку на юге задействовал натовские танки Leopard 2A4, колонна которых форсировала реку Ингулец.

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