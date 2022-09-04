В ночь на 4 сентября реку Ингулец на границе Николаевской и Херсонской областей форсировала колонна танков натовского образца Leopard 2A4\2A6, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Рыбарь».

Источник заявляет, что танки были отправлены на Украину еще полтора месяца назад – именно тогда их грузили в одном из портов Евросоюза. Однако до сих пор у Киева не возникало потребности в их использовании. Вполне вероятно, что боевые машины понадобились после крупных потерь в ходе так называемого контрнаступления на Херсон.

Эксперты отмечают, что после форсирования Ингульца танки появились у Сухого Ставка, на «плацдарме» ВСУ, который простреливается со всех сторон. Боевые машины находятся в открытой степи, причем ни авиация, ни средства ПВО не оказывают им никакой поддержки.

Напомним, что Минобороны РФ не предоставляло официальной информации о наличии Киева натовских танков. Тем не менее, по данным экспертов, в распоряжении ВСУ имеется 14 таких боевых машин.