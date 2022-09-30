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Союзные силы контролируют не только Красный Лиман, но и «Дорогу жизни», в качестве которой выступает трасса на Сватово. Это подтвердили военные корреспонденты НМ ДНР, которые по этой автомагистрали сумели выбраться из города.

Они рассказали, что ВСУ удалось взять Красный Лиман в полукольцо, но войти в него не дают добровольческие отряды и Народная милиция. Также они удерживают контроль над большинством населенных пунктов в окрестностях, поэтому потеряно далеко не все.

Также военкоры Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ продолжают сильно давить, но это никак не меняет расстановки сил. Российская артиллерия отражает любые их попытки атаковать Красный Лиман. Помимо этого, уже началась операция по деблокаде города и в небе над ним появились тяжелые бомбардировщики ВКС РФ. Им отводится главная роль в уничтожении подразделений противника.

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