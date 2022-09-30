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Российские ВС не стали затягивать деблокаду взятого ВСУ в оперативное окружение Красного Лимана и направили к населенному пункту серьезное подкрепление. Сейчас в небе появились бомбардировщики с боезарядами ФАБ-3000 и ФАБ-500, которые сбрасываются на головы боевиков противника.

ВСУ бросили на захват Красного Лимана 40 тысяч боевиков, причем командуют ними военнослужащие, прошедшие обучение в Великобритании и других странах Североатлантического альянса. Также Киев отправил к городу 400 единиц техники и националистов из отрядов территориальной обороны. Последние, впрочем, в боях участвуют опосредствованно, в их задачу входит лишь удержание контроля над уже захваченными ВСУ территориями.

Отмечается, что президент Украины Зеленский поставил задачу взять Красный Лиман к 30 сентября. Однако ВСУ удалось лишь окружить город, причем судя по всему это лишь временное явление.

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