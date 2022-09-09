Заключить ядерную сделку с Ираном так и не удалось, поэтому Вашингтон, несмотря на недовольство Израиля подготовил для Тегерана «кнут», передает РИА Новости.

Журналисты отмечают, что премьер-министр Израиля записал видеообращение на фоне американского многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 и заявил, что Иерусалим способен разобраться со сдерживанием Ирана своими силами. Однако Соединенные Штаты не намерены поступаться собственными интересами.

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась в том духе, что только устраивающие Вашингтон условия ядерной сделки с Ираном будут приняты за основу. Любые другие варианты США даже не рассмотрят.

Не исключено, что таким образом Вашингтон намеревается спровоцировать вооруженное столкновение между Ираном и Израилем. Причем данный вариант не устраивает обе стороны, но зато он полностью удовлетворяет американские интересы.