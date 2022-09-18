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Киев отчаянно требует у Германии боевую технику западного образца. Германия уже давно обещает такие поставки, но каждый раз находит причины отложить их в долгий ящик. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц рассказал о тех боевых системах, которые ВСУ могут получить от Берлина, а также об их опасности для ВС РФ.

Так, одной из первых на очереди для отправки в Киев находится боевая машина пехоты Marder, о которой на днях упоминал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Это на сегодняшний день один из лучших образцов западной техники, разработанной во второй половине прошлого столетия. Главное ее достоинство – возможность использования в составе ударных групп из-за высокой скорострельности.

Кроме того, Украина очень хочет получить танки Leopard. Последние их модификации являются весьма современными боевыми машинами, оснащенными тепловизорами и прицелами ночного видения. Также на них установлены эффективные системы управления огнем.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что Германия не хочет передавать данную технику без согласования с другими странами НАТО и единолично нести за это ответственность. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказывает на него давление, требуя все же начать поставки. Кроме того, Берлин подвергается постоянному давлению Соединенных Штатов, которые вполне могут добиться своего.

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