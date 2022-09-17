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Киев требует у Германии поставок танков «Леопард», но Берлин присылает совсем не то, что нужно, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что ФРГ поставила ВСУ бронемашины «Динго», но они совершенно бесполезны в бою.

По словам Кулебы, Киеву нужны танки «Леопард», а также боевые машины пехоты, имеющиеся в распоряжении Германии. Но она отказывается осуществлять поставки этой техники, что является загадкой для украинских властей.

Портал «Военное обозрение» указывает на недавнее заявление Лараса Клингбайля о невозможности поставок танков западного образца на Украину. Сопредседатель социал-демократической партии высказался в том духе, что существует негласное соглашение, по которому ни одна страна НАТО не будет отправлять Киеву танки «Леопард» и другую технику такого класса.

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