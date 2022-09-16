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Санкции, введенные Соединенными Штатами против малолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова, указывают, что Вашингтон уже перестал адекватно воспринимать действительность и не понимает, что творит. В таком духе высказался президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Это запредельные вещи, шизофрения. Мне кажется, они перестали понимать, что делают» – сказал глава государства.

Напомним, что члены семьи Рамзана Кадырова вошли в новый санкционный список, опубликованный американским министерством финансов. Также Минфин ввел санкции в отношении детского омбудсмена при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, что тоже вызвало возмущение российского лидера.

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