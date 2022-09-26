В интернете опубликовано видео, сделанное в Херсонской области с беспилотного летательного аппарата. На нем видно, что поля региона действительно усеяны телами украинских боевиков. Кроме того, там очень много техники, уничтоженной ударами артиллерии и авиации.

Киев 29 августа вроде бы успешно начал контрнаступление на Херсон, однако сейчас оно окончательно заглохло. ВСУ пытаются делать вылазки в составах рот или батальонов, усиливают пехотные подразделения танками и БМП, однако прорвать оборону ВС РФ им не удается. Проблема в том, что на открытой местности атакующие роты видны издалека. Поэтому российские военные открывают шквальный огонь и уничтожают противника, не давая ему приблизиться.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал видео и сообщение о том, что всего за три последних дня ВСУ потеряли около 2 тысяч военных. По его мнению, если потери были на этом же уровне с самого начала так называемого «контрнаступления», то восполнить их у Киева уже не получится.