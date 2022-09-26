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С 29 августа Киев не прекращает попытки контрнаступления на Херсон, хотя поля в регионе в буквальном смысле усеяны телами украинских солдат и уничтоженной боевой техникой ВСУ. Он бросает на Николаево-Криворожское направление все новое пушечное мясо, надеясь все же продемонстрировать способность эффективно атаковать и одерживать победы «партнерам» из США и НАТО, сообщил портал «Военное обозрение».

Авторы отмечают, что в полях и редких лесополосах Херсонской и Николаевской областей можно увидеть самые разнообразные образцы старой советской и западной техники, попавшей под удары российской артиллерии и авиации. Это боевые машины пехоты и бронетранспортеры, танки и бронеавтомобили американского, британского, немецкого производства. К примеру, очень часто встречаются БТР YPG-765, который в Нидерландах создали на базе американского броневика.

Атаки Киева продолжаются одна за другой, причем ВСУ и не собираются собирать тела своих погибших. Запад требует от националистов победы, поэтому им некогда заботиться о жертвах.

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