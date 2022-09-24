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23 сентября российские ВС массово задействовали иранские беспилотники для ударов по военным объектам Украины. Для Киева это стало весьма неприятным сюрпризом. Руководство страны настолько разнервничалось, что в истерике аннулировало аккредитацию посла Ирана.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что атака беспилотников в целом была удачной. Несколько барражирующих боеприпасов до целей не долетели, так как были, но это вполне нормальное явление.

По словам аналитика, дроны-камикадзе представляют собой расходный материал. Они обходятся недорого, поэтому полностью окупают свою стоимость даже в случае уничтожения части атакующих БПЛА.

Напомним, что в Одессе Shahed-136 ударил по штабу ВМС Украины и, по непроверенной информации, уничтожил склад с боеприпасами.

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