ВС РФ в пятницу задействовали иранские беспилотники Shahid-136 для нанесения ударов по военным объектам Днепропетровска и Одессы. Один из дронов, название которых моментально оказалось на слуху, мощно атаковал штаб ВМС Украины, который располагается в Южной Пальмире.

Еще один барражирующий боеприпас, по предварительной информации, угодил в склад с боеприпасами и спровоцировал взрыв с последующей детонацией снарядов и ракет.

В Днепропетровске взрыв был не менее мощным, однако там местная ПВО сумела обнаружить и сбить дрон-камикадзе. Несмотря на это, можно говорить, что беспилотники продемонстрировали высокую эффективность и создали серьезные проблемы командованию ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось сразу о трех ударах по Одессе, причем один из БПЛА, по заявлениям украинской стороны, также удалось уничтожить. Впрочем, официального подтверждения эти сведения не получили.