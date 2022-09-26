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Атаки националистических формирований на Красный Лиман продолжаются. Они накатывают на город одна за другой, однако союзные силы удерживают его под своим контролем и наносят противнику огневые поражения, рассказал портал «Военное обозрение».

Сейчас ВСУ пытаются обойти Красный Лиман с Запада, намереваясь взять город в оперативное окружение. Подкрепление российских войск уже подходит к стратегически важному населенному пункту, но союзным силам, обороняющим его, придется еще немного продержаться.

Напомним, что ранее сразу две бронегруппы пытались прорвать оборону в ходе наступления из Карповки. Но российские ВС уничтожили 5 танков противника и 6 боевых машин пехоты, обратили в бегство одно из подразделений и полностью ликвидировали второе.

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