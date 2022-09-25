В Сети снова появляются кадры безграмотных действий украинской теробороны в Одессе. Боевики по-прежнему стреляют из автоматов по дронам-камикадзе «Герань-2», хотя и сами понимают, что попасть по быстро перемещающейся цели невозможно.

Напомним, что данные беспилотники представляют собой копии иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136. Они обладают способностью преодолевать расстояния до 3 тысяч километров и атаковать любые наземные цели по команде оператора.

23 сентября ВСУ удалось сбить в Одессе один из дронов, однако два остальных успешно поразили военные цели. То же самое произошло и рано утром 25 сентября, когда сразу три беспилотника ударили по административному зданию. На публикуемых видео слышны автоматные очереди боевиков теробороны, которые попадают лишь по мирным жителям города и по их автомобилям.