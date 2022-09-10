Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевые действия под Изюмом продолжаются, однако ВСУ так и не удалось войти в город, рассказал военным корреспондентам «Русской весны» хорошо известный ополченец с позывным «Ольхон».

Он отметил, что ВС РФ и Народная милиция независимых республик пребывают в бодром настроении и отбивают одну атаку ВСУ за другой. Все злые, но находятся в полной готовности продолжать боевые действия.

По словам ополченца, командование поставило союзным силам задачу удерживать населенные пункты в Харьковской области и ДНР до последнего. Подразделение, в котором служит «Ольхон» понесло потери, однако никто не теряет самообладания и не впадает в панику.

Напомним, что ранее военный эксперт Игорь Стрелков заявил, что именно паника является главной целью киевского режима, заявляющего о «захвате» одного города за другим. Если ему верить, то украинская армия добралась уже до Лисичанска, однако на деле ситуация выглядит совершенно иначе.

Вам может понравиться

Большинство французов считают антироссийские санкции бесполезными

74% респондентов заявили, что санкции, которые Запад ввёл против России, можно назвать бесполезными. Таковы результаты опроса, который провела статистическая служба Elabe во Франции – сообщает ТАСС. Однако при этом 40%

Вслед за репарациями от Германии Польша намерена отобрать земли у Чехии

Польское правительство, которое недавно потребовало от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за Вторую мировую войну, намеревается предъявить территориальные претензии Чехии. Правящая партия «ПиС» вспомнила о разделе чехословацко-польской границы в 1950

В ООН выразили обеспокоенность масштабными поставками западного оружия на Украину

В ходе заседания Совета безопасности ООН заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу выразила обеспокоенность поставками крупных партий оружия в зоны вооруженных конфликтов. Она отметила, что западное вооружение, которое отправляется в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – ясно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 10 сентября – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 24 °C |