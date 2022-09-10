Боевые действия под Изюмом продолжаются, однако ВСУ так и не удалось войти в город, рассказал военным корреспондентам «Русской весны» хорошо известный ополченец с позывным «Ольхон».

Он отметил, что ВС РФ и Народная милиция независимых республик пребывают в бодром настроении и отбивают одну атаку ВСУ за другой. Все злые, но находятся в полной готовности продолжать боевые действия.

По словам ополченца, командование поставило союзным силам задачу удерживать населенные пункты в Харьковской области и ДНР до последнего. Подразделение, в котором служит «Ольхон» понесло потери, однако никто не теряет самообладания и не впадает в панику.

Напомним, что ранее военный эксперт Игорь Стрелков заявил, что именно паника является главной целью киевского режима, заявляющего о «захвате» одного города за другим. Если ему верить, то украинская армия добралась уже до Лисичанска, однако на деле ситуация выглядит совершенно иначе.