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ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию на всех фронтах, наступление Киева, несмотря на ожесточенные бои, начинает постепенно захлебываться. Руководство Украины продолжает рассказывать о «захваченных городах», однако делает это исключительно для того, чтобы спровоцировать панику, рассказал военный эксперт Игорь Стрелков.

Он отметил, что необходимо дождаться официальных данных, так как полагаться на басни киевской пропаганды нет никакого смысла. Точно известно, что под Изюмом российский плацдарм остается невредимым, ВС РФ продолжают вести боевые действия за этот населенный пункт, не подпуская боевиков противника.

То же самое происходит и в Красном Лимане, который ВСУ якобы захватили с сегодняшнего утра несколько раз подряд. На деле они даже не вошли в город, боевые действия продолжаются на подступах к нему.

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