Семья блокадника, которому Смольный не может обеспечить нормальные условия жизни, должна подать в суд. Такое заявление сделал муниципальный депутат Илья Киселев в комментарии для Peterburg News.

Ранее стало известно, что блокадник, ветеран труда Борис Корольков уже 18 лет ждет, пока власти сделают ремонт в его доме. Все это время он вынужден спать в коридоре, так как из-за прохудившейся крыши в его квартире регулярно случается течь.

Киселев возмутился ситуацией и отметил, что так быть не должно.

«Негативно оцениваю такое отношение к ветерану. Причем такого отношения не должно быть не только к ветеранам, а вообще к людям, если они исправно платят коммунальные платежи, то все ремонтные работы должны выполняться в срок. Если 18 лет не могут отремонтировать крышу, надо идти в суд на управляющую компанию, такого быть не должно, надо разбираться в причинах, кто здесь виноват», – поделился мнением о ситуации эксперт.

Примечательно, что власти знают о проблеме. Несмотря на это, чиновники заставляют родственников Королькова ходить из кабинета в кабинет.