Может ли самозанятый участвовать в тендерах госзакупках?

С декабря 2019 г. самозанятых допустили к закупкам в рамках 223-ФЗ, а уже с июня 2020 г. согласно 44-ФЗ.

В отличие от средних и мелких предпринимателей самозанятые не стремятся к участию в тендерах. Даже с учетом уравнения обеих категорий в правах. Причины:

сложности при подаче заявки;

неверие в справедливость торгов.

Для развенчания мифов и догадок, помощи самозанятым разобраться в условиях участия в государственных закупках, мы обратились к главному эксперту ресурса.

Закупки доступны всем субъектам МСП

Плательщики МСП к тендерам всегда относились предубежденно. Самозанятые, ИП и руководство мелких предприятий убеждены в предумышленно усложненной процедуре подачи заявки на участие в торгах и назначении победителя еще до начала тендера.

На самом деле самозанятых в торгах больше, чем крупных предпринимателей. Так, на нашем электронном ресурсе,2 из 3 (67%) участников – плательщики МСП. Связи важны, но успех торгов предопределяют не они, а способность заинтересовать покупателя в своих товарах или услугах. Если ваши условия будут привлекательнее, чем у конкурентов, то победа в торгах вполне реальна.

Обратите внимание, что самозанятые участвуют в тендерах на тех же основаниях, что и другие субъекты МСП.

Закупки, подходящие для самозанятых

К спецторгам допускаются исключительно самозанятые. Важно понимать, что на торгах наиболее крупных государственных предприятий доля специальных торгов не снижается ниже планки в 18%. Значит, средним и мелким предпринимателям, самозанятым желательно сконцентрировать максимум внимания и усилий непосредственно на спецторгах. Потому, что меньше конкурентов и выше шанс на победу в тендере

Напомним, что 223-ФЗ-223 предписывает заказчикам не менее 20%совокупных годовых закупок приобретать у самозанятых. А 44-ФЗ – не менее 15%.

Хотя это не исключает участие плательщиков МСП в тендерах на всеобщих условиях. Главное – четко понять требования торгов. И предложить условия, учитывающие оценку торгов заказчиком.

Условия оценки закупки при каждом торге меняются. Помимо наиболее низкой цены учитываются сроки доставки, репутация и опыт поставщика. Помимо мечтаний о победе в торгах стоит позаботиться об исполнении договорных обязательств.

Были прецеденты: участник торгов назначил настолько низкую цену, что остался вне конкуренции. И победил. Но не выполнил условия договора. Таких участников на 2 года вносят в реестр недобросовестных производителей.

Подготовка к закупкам

До участия в закупках основательно изучаем соответствующие ФЗ. И их отличия. 44-ФЗ регламентирует закупки компаний, принадлежащих государству частично. А 223-ФЗ-полностью государственных. Содержимое 44-ФЗ существенно превышает содержимое 223-ФЗ. В законах детально описан порядок торгов и определения победителя, механизм решения спорных вопросов.

Для допуска к торгам (по 223-ФЗ) необходимо зарегистрировать ЭЦП (электронную цифровую подпись). Затем аккредитовать ее на специальной ЭТП (электронной торговой площадке). Согласно 44-ФЗ самозанятому дополнительно предстоит зарегистрироваться в Едином государственном реестре средних и малых предпринимателей.

В поисках закупок источники не ограничены. Это официальные сайты:

ЕИС;

ЭТП;

коммерческих компаний;

крупных госпредприятий.

Но, для собственного удобства желательно подписаться на рассылку ЭТП. При обнаружении подходящей закупки следует углубленно изучить инструкцию с требованиями к поставщику, конкретными характеристиками продукции или сервиса.

Подробнее узнать о том, как самозанятые участвуют в тендерах можно в блоге на сайте https://tendin.ru/.

Об ошибках начинающих

Неспособность разобраться в условиях заказчика из-за невнимательного изучения документации. При возникновении вопросов их следует задать заказчику. Обычно на разъяснение заказчику требуется не более 72 час.

На начальном этапе легко допустить ошибки по ценообразованию, срокам монтажа или поставки оборудования, заключению договоров. Поэтому лучше предусмотреть внушительный запас по времени.

