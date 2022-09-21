В Смольном выделили дополнительные суммы для финансирования сферы здравоохранения. Однако есть основания полагать, что председатель комздрава Дмитрий Лисовец может обогатиться на этой инициативе.

Дополнительная сумма финансирования составила 11,2 млрд рублей. Сообщается, что эти деньги выделят до конца года. Губернатор Александр Беглов отметил, что средства удалось выделить благодаря росту доходов бюджета. Также стало известно, что профицит городской казны составил 29,5 млрд рублей. Эту сумму направят на сокращение государственного долга.

Напомним, комздрав нередко оказывается в эпицентре коррупционных скандалов. Это началось после того, как ведомство возглавил Дмитрий Лисовец. СМИ указывали на то, что он может быть причастен к освоению денег, выделенных на медоборудование в рамках «депутатской поправки».

Многие уверены, что эта инициатива помогает властям освоить 2% бюджета. За коррупционную схему в рамках поправки уже получил наказание депутат ЗакСа Роман Коваль.

Ранее журналисты уже отмечали то, что администрация Смольного может быть причастна к 25% уголовных дел о коррупции в Северной столице. Примечательно, что количество подобных махинаций возросло после того, как Александр Беглов занял свой пост.