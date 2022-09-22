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Военнослужащие ВС РФ, которые были освобождены из плена по программе обмена, связались со своими родными по телефону. Трогательное видео показал портал «Лайф».

Возможность позвонить близким людям представилась бойцам сразу же после того, как их самолет приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» под Москвой.

«Привет, любимая, нас освободили!»; «Всё хорошо, вытирайте слезы», – сообщили военнослужащие родным, которые с нетерпением и надеждой ожидали их возвращения домой.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет, приземлившийся в Чкаловском, доставил 55 военнослужащих, которых обменяли на украинских пленных. Еще 30 бойцов должны вернуться домой позже.

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