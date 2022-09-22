Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился ночью на аэродроме Чкаловский под Москвой. Напомним, что 55 бойцов были вызволены в результате обмена.

Кроме того, еще 30 военнослужащих должны вернуться домой немного позже, рассказал портал «Русская весна».

В обмен на российских бойцов на Украину отправились ранее содержавшиеся в плену боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Пятеро из них до завершения конфликта будут находиться в третьей стране.