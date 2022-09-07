Чиновники Смольного всерьез задумались о запрете запуска в небо Петербурга воздушных шаров. Вот только с подобной инициативой несколькими неделями ранее в шутку выступил муниципальный депутат Федор Грудин.

Таким образом он пытался высмеять законопроект, запрещающий лай собак, и подчеркнуть, что в городе уделяют внимание бесполезным инициативам вместо важных вопросов.

«Реально важные законопроекты типа запрета клеток в судах ГОДАМИ лежат в нижней палате российского парламента без рассмотрения. Аналогичные примеры есть и в Санкт-Петербурге. Но сегодня кто-то всерьёз начал это предлагать. Спасибо, что не в парламенте, а в каком-то совете при одном из смольнинских кабинетов, но ведь и законопроект про лай собак пришёл из Смольного.<…> На каждую хитрость у нас готовы отвечать непредсказуемой глупостью», — написал Грудин в своем Telegram-канале.

В случае, если закон, предложенный Комитетом по природопользованию, будет принят петербургским парламентом, в городе станет на еще одну странную инициативу больше. Среди других абсурдных законов петербуржцы ранее высмеяли закон о «штрафах за лай», запрет на разведение костров и катание на лыжах в метро.