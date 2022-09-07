читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чиновники Смольного всерьез задумались о запрете запуска в небо Петербурга воздушных шаров. Вот только с подобной инициативой несколькими неделями ранее в шутку выступил муниципальный депутат Федор Грудин.

Таким образом он пытался высмеять законопроект, запрещающий лай собак, и подчеркнуть, что в городе уделяют внимание бесполезным инициативам вместо важных вопросов.

«Реально важные законопроекты типа запрета клеток в судах ГОДАМИ лежат в нижней палате российского парламента без рассмотрения. Аналогичные примеры есть и в Санкт-Петербурге. Но сегодня кто-то всерьёз начал это предлагать. Спасибо, что не в парламенте, а в каком-то совете при одном из смольнинских кабинетов, но ведь и законопроект про лай собак пришёл из Смольного.<…> На каждую хитрость у нас готовы отвечать непредсказуемой глупостью», — написал Грудин в своем Telegram-канале.

В случае, если закон, предложенный Комитетом по природопользованию, будет принят петербургским парламентом, в городе станет на еще одну странную инициативу больше. Среди других абсурдных законов петербуржцы ранее высмеяли закон о «штрафах за лай», запрет на разведение костров и катание на лыжах в метро.

Вам может понравиться

С начала учебного года на отравления в школах родители смогут жаловаться по горячей линии

В Петербурге Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию по вопросам качества еды в школьных столовых. Такая мера призвана выявить проблемы в сфере соцпита. Ожидается, что горячая линия будет работать с 5

Смольный вместо доработки проекта КРТ решил пиарить его за счет «ботов»

Смольный, очевидно, не намерен пересматривать спорный закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), раскритикованный экспертами, и проплатил «ботам» его рекламу. На появление однотипных постов в поддержку закона от губернатора Александра Беглова
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |