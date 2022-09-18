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Беспилотный аппарат, проводивший разведку в районе населенного пункта Первомайское, снял на видео боевиков ВСУ, стремительно покидающих свои огневые позиции. Сделать это их заставили военнослужащие 100-й бригады Донецкой Народной Республики.

Артиллерийское подразделение получило целеуказание от беспилотника и накрыло позиции врага интенсивным огнем. Боевики не стали терять время, а бросились врассыпную. Их бегство попало на камеру, рассказал портал «Русская весна»,

Напомним, что освобождение Донбасса – главная цель специальной военной операции на Украине. Кроме того, ВС РФ в настоящий момент отражают попытки Киева контратаковать в Херсонской области. Националисты не могут форсировать реку Ингулец из-за подъема уровня воды, поэтому организуют снабжение своих подразделений с использованием вертолетов.

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