Беспилотный аппарат, проводивший разведку в районе населенного пункта Первомайское, снял на видео боевиков ВСУ, стремительно покидающих свои огневые позиции. Сделать это их заставили военнослужащие 100-й бригады Донецкой Народной Республики.

Артиллерийское подразделение получило целеуказание от беспилотника и накрыло позиции врага интенсивным огнем. Боевики не стали терять время, а бросились врассыпную. Их бегство попало на камеру, рассказал портал «Русская весна»,

Напомним, что освобождение Донбасса – главная цель специальной военной операции на Украине. Кроме того, ВС РФ в настоящий момент отражают попытки Киева контратаковать в Херсонской области. Националисты не могут форсировать реку Ингулец из-за подъема уровня воды, поэтому организуют снабжение своих подразделений с использованием вертолетов.