Удары ВС РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге существенно осложнили Киеву задачу снабжения группировки ВСУ на Андреевском плацдарме. Уровень воды поднялся и боевики фактически оказались в ловушке под непрерывным огнем российской артиллерии.

Командование ВСУ предприняло одну попытку спасти свои подразделения, устроив высадку десанта на Кинбурнской косе, но это не помогло. ВС РФ разделались с диверсантами, не отвлекая силы от Андреевского плацдарма.

Сейчас Киев все же перебрасывает силы на берег Ингульца, надеясь, что уровень воды снова упадет и позволит форсировать реку. Также он отправляет к Андреевскому плацдарму вертолеты Ми-8 с боеприпасами и оружием, однако таким путем невозможно отправить тяжелую технику. Навести же новые понтонные переправы не дает бурная водная преграда, смывающая все на своем пути.