ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удары ВС РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге существенно осложнили Киеву задачу снабжения группировки ВСУ на Андреевском плацдарме. Уровень воды поднялся и боевики фактически оказались в ловушке под непрерывным огнем российской артиллерии.

Командование ВСУ предприняло одну попытку спасти свои подразделения, устроив высадку десанта на Кинбурнской косе, но это не помогло. ВС РФ разделались с диверсантами, не отвлекая силы от Андреевского плацдарма.

Сейчас Киев все же перебрасывает силы на берег Ингульца, надеясь, что уровень воды снова упадет и позволит форсировать реку. Также он отправляет к Андреевскому плацдарму вертолеты Ми-8 с боеприпасами и оружием, однако таким путем невозможно отправить тяжелую технику. Навести же новые понтонные переправы не дает бурная водная преграда, смывающая все на своем пути.

Вам может понравиться

Подоляк: Украина все равно получит дальнобойные ракеты и танки НАТО

Соединенные Штаты и НАТО пока не рискуют передавать Украине танки и бронетранспортеры западного образца, а также ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 300 километров. Но они будут вынуждены это

Депутат Госдумы Шеремет назвал своевременной инициативу Кадыров по привлечению добровольцев в СВО

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова по привлечению добровольцев для участия в спецоперации ВС РФ на Украине может быть реализована в каждом региона России, уверен депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он также

Военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит на линии соприкосновения в Донбассе

Российские ВС продолжают наступление на Бахмут (Артемовск) и Соледар в ДНР. Важную роль в атакующих действиях исполняют бойцы ЧВК «Вагнер», которые вышли к трассе, ведущей из Артемовска в Дзержинск и